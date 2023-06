Jammer dat die bomen wegmoeten

Door: Redactie

Wethouder Rik van Niejenhuis is de eerste om toe te geven dat het kappen van enkele tientallen bomen op het Haderaplein hem buikpijn bezorgt. Het College heeft een stevige discussie gehad over die bomen, maar laat nu toch het belang van de nieuwbouw prevaleren omdat het project nu al zolang loopt. De vraag is of het een slechte ruil is met het klimaat.

Het kappen van 24 bomen wordt door veel mensen betreurd, ook door ondernemers. Maar wat betekent het nou precies? In ruil voor deze 24 bomen wordt het project Raadhuisplein vlot getrokken, iets waar veel mensen al tien jaar op wachten. Het plein wordt ervaren als een desolate vlakte zonder groen. En als we de gemeente mogen geloven wordt het een plein waar groen zal domineren, enerzijds omdat het mooi is, anderzijds omdat het een wapen is tegen de hittestress op dit plein. We mogen dus rekenen op veel meer nieuw groen, dan de bomen die nu wijken. Verplaatsen van deze 24 bomen was niet mogelijk, zegt de wethouder, omdat ze te ondiep en breed geworteld zijn. Dat is onderzocht. Elders nieuwe bomen planten, zo dicht mogelijk bij het plein, is ook een optie die wordt onderzocht.

Lees meer over de plannen op het plein: https://www.harendekrant.nl/nieuws/inrichtingsplan-raadhuisplein-wordt-begin-2024-verwacht/