Jasim (21) begint in december met barbershop aan de Meerweg

Nieuws:

Door: Redactie

Hij is jong en enthousiast, Jasim. Hij opent ergens in december zijn eigen barbershop aan de Meerweg 5 te Haren, waar voorheen schoenhersteller Pater was gevestigd.

Jasim en zijn vriendin waren zichtbaar heel erg blij toen zij deze winkel konden huren. Jasim heeft al een poos als barber gewerkt in Groningen en vond het tijd worden om het helemaal op zijn eigen manier te doen. Hij is geboren in Syrië, vluchtte naar Libanon waar hij in dit beroep terecht kwam. Sinds ruim vier jaar woont hij in Nederland, werkte in Groningen en gaat dus nu het avontuur van het ondernemerschap in Haren aan. Een barber knipt mannen net als de kapper, maar klanten krijgen er een hele beleving bij wanneer zij nog op de ouderwetse manier worden geschoren met een mes.

Op 1 december krijgt hij de sleutel en hij hoopt nog voor de feestdagen te openen. Jasim is ervan op de hoogte dat binnenkort ook aan de Kerkstraat een barbershop de deuren opent, maar daar laat hij zich niet door ontmoedigen. “Ik weet wie ik ben en wat ik kan, ik doe het op mijn manier”, zegt hij.