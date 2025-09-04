Kerkstraat even dicht wegens gaslek

Door: Redactie

Donderdag rond 15.30 uur is tijdens graafwerk aan de Kerkstraat een gasleiding geraakt. Direct was een gaslucht te ruiken op straat en werden hulpdiensten gealarmeerd.

De politie heeft de Kerkstraat afgezet en enkele woningen ter hoogte van huisnummer 10 zijn ontruimd (tegenover de begraafplaats). De brandweer doet metingen en reparateurs van Enexis waren snel ter plaatse om te gaan repareren. De winkels aan de overzijde, zoals Cato, zijn gewoon bereikbaar voor publiek.

Update 16.50 uur: Het lek is gedicht en de straat is weer open.

Foto’s Patrick Wind, 112 Groningen/Haren de Krant



