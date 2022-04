Koninklijke onderscheiding voor Douwe Werkman uit Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Dinsdag 26 aprils is de heer Douwe Werkman uit Haren Koninklijk onderscheiden wegens zijn werk als vrijwilliger.

De heer D. (Douwe) Werkman (70 jaar) (Haren)

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Werkman zijn leven staat in het teken van hulp bieden aan bewoners die dit nodig hebben. Dit doet hij sinds de komst van het AZC in Haren, en vervolgens in Onnen. Hij zette zijn werkzaamheden voort als de statushouders een huis kregen. Hij hielp ze met het verzamelen van de inboedel en het opzetten van een sociaal netwerk.

Ook is hij betrokken bij de Gereformeerde Kerk in Haren. Hij ondersteunt de kerk met goederen en is jarenlang lid en vervolgens secretaris geweest van de Groninger Zendingsdeputaten en is meerder keren op werkbezoek geweest in Indonesië.

De heer Werkman verdeelt al voeding in Haren sinds 1980. Naar de winkel gaan tegen sluitingstijd, alles opkopen voor weinig en vervolgens verdelen onder de mensen met een laag inkomen. Daarnaast kwam hij een aantal keer per week bij De Voedselbank Groningen om overgebleven producten op te halen om die te herverdelen onder mensen die dat nodig hebben. Nu heeft de heer Werkman een eigen voedselbank aan huis. Als hij weer wat aangeleverd krijgt, of liever gezegd ophaalt, stuurt hij apps naar mensen die dan naar zijn huis kunnen komen om uit te zoeken wat zij daarvan willen hebben.

Daarnaast is de heer Werkman al zo’n 25 jaar mantelzorger voor Laetitia. Zij is verstandelijk beperkt en samen met een aantal kennissen helpen ze haar o.a. bij het onderhouden van haar huis en tal van andere praktische zaken waar ze hulp bij nodig heeft.