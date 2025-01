Koorgesprekken in Haren 2025

Nieuws:

Door: Redactie

De Koorgesprekken over geloof, godsdienst en kerk in de wereld van vandaag zijn een initiatief van de Hervormde Gemeente Haren-Onnen, deel uitmakend van de Protestantse Geloofsgemeenschap van Haren.

Inmiddels zijn alle gasten van de komende drie Koorgesprekken bekend.

Op zondag 12 januari ontvangen we Berend Steenbergen, die samen met zijn vrouw Wilma een biologisch dynamisch melkveebedrijf bestiert in Onnen.

Zondag 23 februari is emeritus ds. Evert Jan Veldman te gast. Hij is gemeentepredikant van de Nieuwe Kerk. Naast gemeentewerk is hij diaconaal predikant voor de Protestantse Gemeente Groningen.

Dineke Katerberg, directeur-bestuurder van ‘Westerholm voor fijn en veilig oud worden’ is op zondag 23 maart de laatste gesprekspartner van dit seizoen.

Janita Rutgers-Stoker of Henk Boomker zal de interviewer zijn.

De Koorgesprekken worden gehouden van 16.30 – 17.30 uur in de Dorpskerk van Haren. De toegang is vrij voor iedereen. Wel wordt er een vrijwillige bijdrage gevraagd. Er is geen vragenronde.

De gesprekken zijn ook te volgen via https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/21936

(www.dorpskerkharen.nl)