Leescafé Boomker en Bakkerij Haafs ingewijd met bloemen

Door: Redactie

Petra Ordelman, één van de managers van Boomker Boeken in Haren, straalde van oor tot oor toen zij donderdag een reusachtig boeket bloemen overhandigde aan Petra en Wilfred Haafs. Het boeket symboliseert het opvallende samenspel tussen Boekhandel Boomker en Bakkerij Haafs aan het Raadhuisplein. Donderdag werd het geheel verbouwde Leescafé ingewijd.

“Vaak wordt gesproken over samenwerkende ondernemers”, memoreert Wilfred. “Hier kun je zien wat het oplevert.” Bijna alle tafels in het leescafé zijn bezet in de geur van koffie, broodjes en boeken. Cultuur ontmoet culinair. Petra Ordelman: “Het leescafé was er al, maar het had nog geen echt eigen gezicht. Nu wél. De sfeer is heel erg prettig. Mensen kunnen hier even een krant lezen of in boeken neuzen.”

Het pand waar voorheen supermarkt C1000 en later ACTION was gevestigd is enkele jaren geleden opnieuw ingedeeld en daarbij is een deel van de winkel in eigendom van Haafs gekomen. Door die ingreep werd het voor de coöperatieve boekhandel Boomker financieel haalbaar om naar het Raadhuisplein te verhuizen en in die sfeer lag het voor de hand dat de ‘brood en boeken-buren’ nauwer zouden samenwerken. Het leescafé vormt de tastbare verbinding. De recente verbouwing is (weer) eigenhandig door Wilfred Haafs uitgevoerd en hij oogstte daarvoor lof.

Petra Ordelman bedankte haar buren voor de mooie samenwerking en zegt te verwachten dat het leescafé ook zal worden gebruikt voor kleinschalige culturele bijeenkomsten.

Op de foto Wilfred en Petra Haafs met in hun midden Petra Ordelman in de deuropening tussen boeken en brood.