Lezing over Harense verzetsman Charles Ubbens 4 mei

Lezing over Charles Ubbens. Charles Ubbens (1888-1942) staat vermeld op de gedenksteen bij de Dorpskerk in Haren.

Hij woonde aan de Verlengde Hereweg in Groningen en na zijn arrestatie in april 1941 verhuisde zijn vrouw noodgedwongen naar de Rijksstraatweg in Haren. Op papier verhuisde Ubbens mee.De archeoloog en oud-officier maakte deel uit van het prille verzet van 1940-1941 en was commandant van de drie Noordelijke provincies. Na vele maanden gevangenschap in het Oranjehotel in Scheveningen ging hij naar Kamp Amersfoort. Daar werd hij in het eerste Ordedienst-proces ter dood veroordeeld. Verzoeken om gratie hadden geen resultaat. In de vroege morgen van 3 mei 1942 werd hij samen met 71 anderen gefusilleerd in concentratiekamp Sachsenhausen in Duitsland.

Voor Open Joodse Huizen | Huizen van Verzet Groningen vertelt historisch onderzoeker Peter Beukema het verhaal van Charles Ubbens. Over zijn persoon, verzetsactiviteiten, gevangenschap en tragische levenseinde.

maandag 4 mei- 14.00 uur

locatie: GIA, Poststraat 6, Groningen

toegang gratis