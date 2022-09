Lianne in Haren heeft een wolfspin in haar tuin

Door: Redactie

Lianne Hoogesteger woont met haar vriend aan De Holten en heeft gisteren de wolfspin in haar tuin gespot. Het dier liep op de schutting. Lianne heef vannacht uit voorzorg met de ramen dicht geslapen.

De wolfspin is rond 4 centimeter groot en heeft een agressief karakter. Dagblad van het Noorden schrijft vandaag: “De meeste spinnen lopen van je weg als je er bijvoorbeeld met je hand naartoe gaat. De wolfspin daarentegen gaat in de aanval, is agressiever”, vertelt Jinze Noordijk, spinnenspecialist van het Kenniscentrum Insecten, aan het Algemeen Dagblad. Dat verklaart de opmars van de invasieve exoot. Volgens de expert is de beet van de spin te vergelijken met een wespensteek. “Niet erg gevaarlijk, maar sommige mensen krijgen een allergische reactie.”

RTV Noord en Dagblad hadden al gemeld dat de spin 4 keer in Haren is waargenomen. Nu weten we in ieder geval dat het dier rondwaart aan De Holten. Het is denkbaar dat het hier gaat om de ‘valse wolfspin’, een spin die er erg op lijkt en daarom vals wordt genoemd.



Foto: De spin op de schutting van Lianne aan De Holten.