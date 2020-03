Maandag rond 18.30 uur persconferentie over crisis

Nieuws:

Door: Redactie

Maandag rond 18.30 uur wordt een persconferentie verwacht van de regering. Deze wordt live op televisie uitgezonden op (waarschijnlijk) NPO1 en (waarschijnlijk) Radio 1.

De regering komt 17.00 uur in crisisberaad bijeen. Media voorspellen, dat mogelijk nieuwe maatregelen worden aangekondigd om het virus te beperken. Daarbij is het extra spannend voor winkeliers. Het is denkbaar dat Nederland op slot gaat en dus winkels moeten sluiten die niet voorzien in essentiƫle levensbehoeften.