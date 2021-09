Mantelzorgwoning in de achtertuin: mag dat?

Door: Redactie

Een interessant vraagstuk in Haren. Jan (69) en Tineke (73) Bos wonen op een ruime kavel aan de Meerweg in Haren (nabij Friescheveen) en willen graag een tijdelijke houten mantelzorgwoning in hun achtertuin bouwen. Als dit mag gaan ze daar wonen en zal hun zoon met zijn gezin de ‘hoofdwoning’ betrekken. “Volgens ons heeft deze constructie grote voordelen”, zegt Jan Bos. “Wij kunnen straks hier blijven wonen en hoeven minder aanspraak te maken op zorg. Bovendien dragen we bij aan het oplossen van de woningnood.” Klinkt goed, maar hoe denkt de gemeente erover?

Het echtpaar heeft het project zorgvuldig uitgewerkt. Zij ontdekten dat de gemeente geen bezwaar heeft als zij (binnen bepaalde grenzen) een extra gebouw willen plaatsen met een maximaal oppervlak van 150 m2. De eerste hindernis was dus vrij snel overwonnen. “Maar we zijn er nog niet”, zegt Bos. “We mogen het namelijk alleen in gebruik nemen als er concreet sprake is van een mantelzorg situatie. En zover zijn we nog niet, want we zijn beiden nog goed gezond.”

Artsenverklaring

Bos weet dat er straks een onafhankelijke arts aan te pas zal moeten komen om te bepalen of hij werkelijk is aangewezen op mantelzorg. “Op dit moment merken we dat het onderhouden van de tuin lastiger wordt, maar dat wordt waarschijnlijk niet bedoeld met mantelzorg”, zegt Bos. “Toch kan het opeens heel anders zijn. Dan is het fijn als we daarop zijn voorbereid. Daarom zouden wij nu al willen bouwen, zodat mijn zoon het huis in Ten Boer kan verkopen en hier naartoe kan komen.”

Kan de gemeente instemmen?

Jan Bos heeft een schetsontwerp laten maken van de kleine (duurzaam houten) woning, die op vijftien meter afstand van zijn achtergevel zal komen. “Het is nu niet mogelijk een aannemer te vinden die op korte termijn kan bouwen, dat wordt niet eerder dan volgend jaar. Dus wij gaan gewoon verder met de voorbereidingen”, zegt hij. Onlangs heeft hij een brief geschreven aan de gemeenteraad om steun te krijgen voor zijn plan, maar daarop kreeg hij nog geen respons. Ook schreef hij wethouder Roeland van der Schaaf en die antwoordde best positief. Bos: “De wethouder vond het een goed plan, maar is nog gehouden aan de huidige wetgeving. Bouwen mag al, maar bewonen nog niet. Toch is er hoop, want er zijn veel gemeenten die een Pre-Mantelzorg beleid hanteren. Die staan het toe dat er al in de mantelzorgwoning wordt gewoond, voordat er sprake is van daadwerkelijke mantelzorg. Groningen heeft dit beleid nog niet.”

In harmonie bedacht

Hoe staat Bos’ zoon tegenover het plan? Bos: “Die is hier opgegroeid en hij heeft met zijn vrouw een poos bij ons ingewoond. Het werd toen duidelijk dat het goed klikte. Ze staan achter de plannen en omdat zij binnenkort hun eerste kindje krijgen, zal het voor hun ook handig zijn dat wij altijd in de buurt zijn.”



Voordelen van dit concept

Vooropgesteld: voor de familie is het financieel haalbaar en er is genoeg ruimte voor de mantelzorgwoning. De zoon en schoondochter zijn akkoord. Aan die voorwaarden is voldaan. Feitelijk worden er straks meer doelen gediend.

1-De ouderenzorg wordt ontlast, want waarschijnlijk kan de familie langer thuis blijven wonen.

2-Er komt woonruimte beschikbaar in Ten Boer.

3-De zoon en schoondochter hoeven minder kinderopvangtoeslag te ontvangen, als hun kind vaker bij opa en oma kan zijn.



En nu?

Jan Bos moet nu nog uitzoeken hoe ze het financieel gaan regelen met hun zoon. Gaat die hun huis huren of kopen? Daarover gaat hij een notaris raadplegen. Mag het project van start of moet het wachten tot de echte gezondheidsproblemen beginnen? Dat is nog een vraag die beantwoord zal moeten worden door de gemeente Groningen, die in oktober met een nieuwe woonvisie komt.