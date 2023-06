Martini Sparks gooit handdoek in de ring

Nieuws:

Het heeft niet zo mogen zijn. De Harense top van HSVB basketbal, die onder de naam Martini Sparks landelijke ambities had, wordt opgeheven. Dat meldt Gaaike Euwema namens Martini Sparks.

Euwema: “Een groot aantal speelsters heeft besloten om een stapje terug te doen dan wel hun carrière elders voort te zetten. Al die individuele keuzes (die wij begrijpen en natuurlijk respecteren) leiden er toe dat we geen representatief team op de been kunnen brengen voor het seizoen 2023-2024. Ook vanuit de jeugdopleidingen in Noord Nederland zijn er te weinig speelsters die op dit moment kunnen doorstromen. Financieel sluiten we ons avontuur zonder kleerscheuren af.”

Euwema is niet somber over het basketbal in de regio: “Gezien de grote aanwas van jeugdspeelsters bij de diverse noordelijke basketbalclubs, ziet de toekomst van het topbasketbal voor vrouwen in Groningen en omstreken er zonnig uit. Voor onze organisatie komt die toekomst helaas te laat. We bedanken iedereen (team en staf, vrijwilligers, fans, partners en sponsoren, gemeente Groningen) die zich het afgelopen seizoen en de seizoenen daarvoor keihard hebben ingezet om vrouwenbasketbal op het hoogste niveau in Noord Nederland mogelijk te maken. We zijn natuurlijk bereid om onze ervaringen en talrijke leermomenten over te dragen aan initiatiefnemers die het stokje van ons willen overnemen.”

Historie

De historie van Martini Sparks is nog maar kort. Voorzitter Cees Dijkhuis vertelde er een jaar geleden over in Haren de Krant. Wat veel mensen niet wisten was dat de Harense basketbalclub HSVB in 2017 een aparte stichting heeft opgericht om het Harense vrouwenbasketbal naar de top van de eredivisie te leiden. Het sportieve kapitaal van deze stichting (SVTN) heet: Martini Sparks. Voorzitter Cees Dijkhuis zei in 2022 dat dit team ooit de ‘trots van Haren’ zal zijn, spelend om het kampioenschap in de eredivisie. Het vrouwenteam bestond toen voor de helft uit jonge talenten uit Haren en omgeving, eigen kweek dus. Verder waren er goede meiden uit andere delen van het land (transfers).

Het idee voor de aparte stichting met daarin Martini Sparks kwam van Cees Dijkhuis en enkele andere bestuursleden van HSVB. Die club had in 2017 wel een opkikker nodig en daarvoor bedacht men een plan. De gedachte was: als HSVB in de top van de eredivisie gaat spelen, zou dat een aanzuigende werking hebben voor nieuwe (jonge) spelers. Men richtte het vrouwenteam Martini Sparks op en omdat de weg naar de top geld en veel aandacht vereist besloot men het team in een aparte stichting onder te brengen.

De sportieve resultaten van Martini Sparks bleven uit en dat heeft wellicht bijgedragen aan de eerder aangehaalde beslissingen van individuele speelsters om hun heil elders te zoeken. Jammer voor Haren, maar toch goed dat er mensen zijn geweest die hun nek wilden uitsteken om dit avontuur aan te gaan.