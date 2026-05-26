De harp vertelt een aangrijpend verhaal

Door: Redactie

Harpiste Kathelijne Schelfhout uit Haren voelde de grond onder haar voeten wegzakken toen haar man Bas in 2008 op 38-jarige leeftijd overleed. Sindsdien bewaarde zij een wankel evenwicht in haar leven en acht jaar later barstte de bom. Eetstoornis. Depressies. De hulp in de GGZ ervaarde ze als een flipperkast waar ze zich onbegrepen voelde. Maar er is goed nieuws: nu is zij opgestaan om weer door te gaan. Via haar harp wil zij daarom graag haar verhaal vertellen. Om te laten zien dat er altijd weer licht is aan het einde van de tunnel.

Crowdfunding

De achtbaan van emoties die zij voelde tijdens verblijf in de psychiatrie en in periodes van eenzaamheid komen binnenkort tot klinken in een harpconcert. “Ik ben op het idee gekomen tijdens het harpfestival in Utrecht. Er werd muziek gespeeld waarin heftige levenservaringen waren verwerkt”, zegt Kathelijne. “Dat wil ik ook. Ik wil de emoties van verdriet en pijn een plek geven en laten voelen dat het er mag zijn. En dat je dan ook weer bij troost, verlangen en verbinding terecht kan komen.” Het project is voor Kathelijne een noodzaak geworden, maar ze heeft de middelen niet om het te bekostigen. Daarom is er een crowdfundingactie gestart om ruim 7.000 euro op te halen. Zie de link onderaan.

Wat gebeurde er?

Na de dood van haar man (cellist Bas van Hengel) in 2008 leefde Kathelijne achter een masker. Met de moed der wanhoop stortte zij zich op werk (muziek) en gezin. Ze betaalde in 2016 daarvoor de hoge prijs: na mooie optredens stortte zij in. Demasqué. Iedereen behalve zijzelf zag het aankomen. Ze was een schim van zichzelf geworden, sterk vermagerd, ondervoed. Haar harp was zelfs te zwaar geworden. Zij belandde in de wereld van de GGZ, waar zij naar eigen zeggen door afvinklijstjes en ‘zorgpaden’ werd gestuurd terwijl niemand het grote geheel van haar ellende zag. “Ik kwam op het zorgpad ‘eetstoornissen’ terecht en werd opgenomen in Zuidlaren.”

Bedrading

De anorexia nervosa werd met sondevoeding bestreden maar er was in de behandeling geen ruimte voor het aanpakken van de oorzaak. Na een terugval werd ze opnieuw opgenomen in Zuidlaren, weer op de somatische afdeling, die samenviel met de ouderenpsychiatrie. “Om dat te overleven trok ik mij terug in mijn kamer met een stapel dvd’s”, zegt zij. De weg omhoog vond zij pas toen ze onder behandeling kwam van een psychiater die zich richtte op musici. Kathelijne: “Wij musici hebben toch een andere bedrading en dat was hun expertise. Ik kreeg de emoties op een rij en kon weer verder.”

De laatste terugval kreeg Kathelijne tijdens de corona periode. Net toen zij haar leven en werk weer had opgepakt: lockdown. Totaal verzwakt en uitgedroogd werd zij met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Gered. Sindsdien heeft zij de weg omhoog weer gevonden.

Concert

Dit verhaal zal haar zoon, componist Merlijn van Hengel, omzetten naar een harpconcert van 44 minuten. Kathelijne (wie anders) gaat het opnemen voor elpee en er komen releaseconceerten. Donateurs komen in aanmerking voor leuke privileges. De actie loopt tot 20 juni:

foto: Kathelijne zoekt ruimte in Noordpolderzijl