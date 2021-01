Mitra Haren eventjes dicht voor metamorfose

Nieuws:

Door: Redactie

Positief nieuws: Winkel van Mitra wordt verbouwd en nóg mooier. De positieve ontwikkelingen helpen tegen sombere gedachten in deze tijden, ook in Haren. Ondernemer André Wijnalda van Mitra gebruikt de relatieve rust door de lockdown goed. De winkel wordt verbouwd en is straks klaar voor zonniger tijden.

De vernieuwde Mitra drankenspeciaalzaak aan de Rijksstraatweg 204 is de grote trots van André en zijn team. Met een feestelijke opening (rekening houdend met de geldende regels) en bijbehorende acties heten zij iedereen vanaf 28 januari weer van harte welkom. André: “We vieren dit feestje op 28, 29 en 30 januari met feestelijke aanbiedingen. Ook in de compleet nieuw ingerichte zaak nemen we u graag mee in de wereld van drank, om te laten proeven, beleven en inspireren.” Deze slijterij kan in Haren niet gemist worden. Natuurlijk zijn er ook in enkele andere winkels mooie wijnen te verkrijgen, maar het aanbod van Mitra appelleert heel direct aan het goede leven in de brede zin van het woord. Zo kunt u hier ook terecht voor de mooiste cadeaus, relatiegeschenken en een uitgebreid (lokaal) assortiment (o.a. keuze uit 650 speciaalbieren, 450 whisky’s en 100 soorten rum). André Wijnalda beschikt over een uitstekende kennis van wijnen, dranken en culinaire combinaties. Hij vertelt u graag de mooie achtergrondverhalen. Dat enthousiasme is kenmerkend voor deze Harense ondernemer, die ook in deze crisis positief blijft denken. De winkel is nog t/m 27 januari gesloten wegens de verbouwing.