Mogelijk schietincident in Haren, één gewonde (met update)

Door: Redactie

Actueel: maandag rond 16.00 uur zijn de hulpdiensten met zwaailicht en sirenes naar de Kooisingel in Haren gegaan. Er zou zich een schietincident hebben voorgedaan.

De politie is op dit moment ter plaatse en meldt dat er zich wellicht inderdaad een schietincident heeft voorgedaan en dat daarbij één persoon gewond is geraakt. Deze persoon verkeert niet in levensgevaar. De politie, die ook een hond bij zich heeft, gaat uitzoeken wat er is gebeurd.

Er wordt nog niet duidelijk of de mogelijke schutter al is aangehouden. Wel gaat de politie mee met het slachtoffer, dat nu (16.25 uur) in een ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht.

Nadere informatie volgt.

Foto: 112Groningen/Haren de Krant

Update 16.46 uur (2 mei 2022): In een woning aan de Kooisingel heeft zich naar alle waarschijnlijkheid een schietincident voorgedaan. In ieder geval een geweldsincident. De politie moet nog onderzoeken wat zich precies heeft voorgedaan. Eén persoon is gewond geraakt, er wordt nog niet gezegd of het een man of vrouw is. Deze persoon is volgens de politie buiten levensgevaar, maar is wel (begeleid door een politieagent) naar het ziekenhuis afgevoerd. Dat zou erop kunnen duiden dat deze persoon ook verdachte is.