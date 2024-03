Nieuwe ontwikkeling in oude pand ‘ABN Amro’

Door: Redactie

Op de hoek van de Rijksstraatweg en de Achterhorst staat het pand dat we kennen als ‘voorheen ABN Amro’. Ouderen zullen zeggen: het pand van ‘voorheen Bertram’ in de jaren 60. Hoogbejaarden weten nog dat hier ooit Hotel Suurd en Hotel van der Woude hebben gestaan, aan de voet van de Dorpskerk. Na twee jaar leegstand is er zicht op een nieuwe invulling.

De ABN Amro zat hier sinds 1998 en sloot in 2020 haar deuren definitief. Kort daarop werd het pand tijdelijk verhuurd aan Shared Spaces Haren, waar The Gym tot bloei kwam. In 2022 verhuisde The Gym naar het oude ING-pand aan het Raadhuisplein. Het pand was in de loop der tijd al overgegaan van de oud-eigenaar van Bertram Mode naar Hofman Vastgoed, het bedrijf van John en Daniel Hofman. Deze ontwikkelaar kocht het aan met de intentie om hier woningen en winkelruimte te realiseren. Logisch, want we mogen deze locatie wel aanduiden als een ’toplocatie’. Toch bleef het erg lang stil. Laten we eens zien wat nu de plannen zijn?

Stand van zaken

Daniel Hofman zegt dat er een goede kans is dat de gemeente binnenkort de bouwvergunning gaat verlenen, zodat in het pand 5 appartementen en winkelruimte kunnen worden gerealiseerd. “We zijn met de gemeente nog in gesprek over details, er moet nog wel wat gebeuren, maar ik heb goede hoop dat we er helemaal uit gaan komen”, zegt Hofman.

Sax Architecten in Assen heeft het ontwerp getekend en daarbij was het de uitdaging om het casco van het pand te behouden. Men zag kans om van een kantoorpand een woongebouw te maken. De bijgaande impressies zijn van Sax.

De gebroeders Hofman zijn heel blij met deze ontwikkeling en hebben de intentie om op deze belangrijke locatie ‘iets heel moois’ neer te zetten. Zij wagen zich nog niet aan een voorspelling als het gaat om de oplevering. “Eerst de definitieve bouwvergunning, dan kunnen we concreter worden”, zegt Daniel.