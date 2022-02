Opleiding psychiatrisch hulphond; Harenaar heeft dringend 5000 euro nodig

Door: Redactie

Het hondje Amy is nu al onmisbaar voor Jouk Brands (42) uit Haren.

“Zij signaleert een opkomende migraineaanval. Als ik me te druk maak gaat zij op de bank tegen me aan zitten met haar kin in mijn nek. Dan weet ik dat ik rust moet nemen”, zegt Brands. Maar het gaat niet alleen om migraine; er is veel meer met hem aan de hand. “Ik ben erg beperkt in mijn bewegingsvrijheid. Als ik Amy kan laten opleiden zal ik hopelijk ook buitenshuis mijn zelfvertrouwen terugkrijgen.”

Broos

Amy moet worden opgeleid tot PTSS-Psychiatrische hulphond en dat kost 5000 euro. Dit wordt niet vergoed door gemeente of verzekering. Het bedrag is voor Brands, die een Wia-uitkering heeft, niet op te brengen. Daarom startte hij een Crowdfunding Actie.

In Haren de Krant van 17-20 februari leest u het verhaal achter de noodkreet.