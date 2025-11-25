Oproep aan overlastgevende jongeren: doe je verhaal in de krant

Nieuws:

Door: Redactie

Haren de Krant werkt aan een uitgebreid artikel voor de krant in december. Het gaat over de overlastgevende jongeren in Haren. We willen daarin ook graag jongeren aan het woord laten.

Ben je zo’n jongere die overlast veroorzaakt? Heb je de politie al bij je op de stoep gehad? Of wil als jongere je iets kwijt over de jongeren in Haren?

Mail redactie@harendekrant.nl (als je dat wilt kun je anoniem je verhaal vertellen).