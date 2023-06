Oproep: Leeft de geest van Nederlands-Indië voort in Haren?

Nieuws:

Door: Redactie

Huizen met namen op de gevels die verwijzen naar de tijd dat Indonesië nog een kolonie van Nederland was (tot 1945, zo is onlangs door de Nederlandse regering erkend); je komt ze ook in Haren tegen. Zoals Tandjong Slamat of Senang. Ook wonen hier mensen met een ‘Indisch verleden’, vaak vol met zoete, maar ook met bittere herinneringen. Haren de Krant wil graag weten welke sentimenten er in Haren leven (zichtbaar en onzichtbaar) in relatie tot Nederlands-Indië. Wilt u contact met ons opnemen? We ontvingen op een eerdere oproep al een aantal interessante reacties, maar we kunnen nog wel wat meer gebruiken. Vooral herinneringen aan het dagelijks leven in de kolonie zijn welkom.

Later dit jaar gaan we twee pagina’s wijden aan Harenaars en hun binding met Nederlands-Indië. Aan sporen van Indië in Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren. Namen van huizen of families. Foto’s in albums, opgeborgen in kasten. We willen ook graag een paar herinneringen aan die tijd noteren, zodat we een beeld krijgen van ‘de geest van Nederlands-Indië in Haren’.

Stuur uw bijdrage aan: redactie@harendekrant.nl