Opvang vluchtelingen uit Oekraïne in statig Huize Welgelegen te Glimmen: “Als je ruimte heb, behoor je zoiets te doen”

Door: Redactie

De eigenaar van Huize Welgelegen in Glimmen gaat binnen twee weken ongeveer acht vluchtelingen uit Oekraïne onderbrengen in het statige pand. Hij wil niet met naam in de krant, maar vertelt wel hoe hij en zijn familie diep werden geraakt door de beelden van de oorlog. “Als je ruimte hebt, moet je die beschikbaar stellen”, zegt de eigenaar.

Onder regie van de huiseigenaar wordt door verschillende bedrijven nu met man en macht gewerkt om de woonruimten geschikt te maken. De eigenaar waardeert de flexibiliteit van deze bedrijven enorm. Zelf had hij in eerste instantie het plan om een weeshuis uit Oekraïne te evacueren naar Glimmen. Hij had daarvoor contact met de stichting Breath Care For Kids, maar het blijkt te gevaarlijk om weeskinderen uit Oost-Oekraïne naar Nederland te krijgen. “De mensen leven daar in schuilkelders, het is te gevaarlijk”, zegt hij.

Nu kiest men voor plan B. Huize Welgelegen wordt geschikt gemaakt voor ongeveer acht mensen uit Oekraïne. De vijver wordt met een hekje beveiligd voor het geval er jonge kinderen komen.Naar verwachting kunnen de vluchtelingen in de loop van de volgende week in Glimmen worden verwelkomd.

In Glimmen is dit (voor zover ons bekend) het derde adres waar vluchtelingen kunnen wonen. Aan de Hoge Hereweg en Viaductweg zijn ook al Oekraïense mensen ingetrokken.

Op veel plekken in Haren zien we kleine en grote steunbetuigingen aan Oekraïne, zoals bij deze woning aan de Onnerweg in Haren. Bewoner Jan Hoogesteger (van het schildersbedrijf) heeft een reusachtig bord gemaakt in de kleuren van de Oekraïense vlag, die hij bovendien nog aan zijn gevel heeft wapperen.