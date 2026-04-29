Oud-tekenaar van Haren de Krant tekent nu ook voor legpuzzels

De eerste legpuzzel van illustrator Simon van der Molen, voormalig tekenaar voor Haren de Krant (2014-2024), is officieel verschenen bij Ravensburger. Het is de eerste nieuwe toevoeging aan de internationale puzzelreeks Cities of the World sinds 2024.

Van 2014 tot 2024 werd de volledige serie geïllustreerd door bedenker en illustrator Frans Le Roux, die de reeks zijn kenmerkende stijl en humoristische details gaf. Simon verdiepte zich het afgelopen jaar intensief in tekenstijl van Frans om de serie naadloos voort te zetten. Voor de nieuwe puzzel koos Ravensburger voor Den Haag, met het Binnenhof als centraal decor. De locatie, rijk aan geschiedenis, dynamiek en herkenbare elementen, leent zich uitstekend voor een levendige Cities of the World-scène vol details om te ontdekken.

De puzzel is vanaf nu verkrijgbaar via de Ravensburger-webshops en vele andere (online)winkels. En er is meer goed nieuws: de volgende puzzel van Van der Molen staat al gepland voor later dit jaar. Wie de puzzel wil aanschaffen (12,99 euro) kan kijken op:

Puzzel Simon