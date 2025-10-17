Overlastgevende jongeren in Haren (en hun ouders) worden tot de orde geroepen

Door: Redactie

Jongeren die vanuit groepjes op straat treitergedrag vertonen, passanten naroepen, stenen gooien of zelfs bedreigen. De laatste maanden wordt deze overlast ervaren in Haren en inwoners van het dorp zijn er klaar mee. Politie en gemeente laten weten te gaan optreden. De burgemeester zegt dat het niet alleen zal gaan om handhaven, maar ook zoeken naar de oorzaken van dit gedrag.

De politie zegt de afgelopen weken extra controles uitgevoerd te hebben. Dat gebeurt in samenwerking met Handhaving (gemeente) en jeugdboa’s, maar ook met hulpverleners. Volgens de politie kunnen hulpverleners gericht in contact gebracht worden met jongeren in problematische situaties.

In een verklaring zegt de politie zicht te hebben op de identiteit van overlastgevende jongeren. De grootste raddraaiers zijn al aangesproken en daarbij wordt ook contact opgenomen met hun ouders. Hierbij is het de bedoeling om bij hardleerse jongeren gebiedsverboden op te leggen.

Meld wat u weet

Tijdens het onderzoek is de politie afhankelijk van tips. Wie iets weet van overlastgevers (wie ze zijn en wat ze doen), laat het weten aan de gemeente. Meldpunt Overlast en Zorg https://gemeente.groningen.nl/overlast-en-zorg-melden. U kunt ook bellen met 050-587 58 85 (ma t/m vrij 10-17 uur)