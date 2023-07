Pachten voor biodiversiteit in Haren

Door: Redactie

Onder de vlag van de stichting Energiek Maarwold hebben enkele Harenaars een perceel van 1800 m2 gemeentegrond gepacht om ruimte te geven aan biodiversiteit. Het perceel ligt aan de Lutsborgsweg, naast de moestuinen, en werd tot vorig jaar begraasd door paarden. Vanaf mei zijn de initiatiefnemers bezig om het gebied ecologisch te beheren, zodat er de komende jaren een paradijs ontstaat voor planten, vogels en insecten.

Hommels

In juli werd het perceel door tien vrijwilligers met een zeis ‘gemaaid’ en daarvoor hadden ze eerst een training gevolgd. Er zijn langs de randen 180 Meidoorns geplant die een haag gaan vormen. Daarbij is bloemenmengsel gezaaid. Door het perceel dit voorjaar met rust te laten is er al iets bereikt. Trots vertellen de mannen dat er al talloze hommels hun weg naar de bloemen en distels hebben gevonden, waaronder een zeer zeldzame koekoekshommel.



Tien jaar

Dit burgerinitiatief kwam tot stand nadat duidelijk werd dat het stuk grond van de gemeente was, die er verder niet veel mee deed. “We zijn met ze in gesprek gegaan en hebben uitgelegd wat we van plan zijn. Daar is positief op gereageerd. Energiek Maarwold is van plan het voor tien jaar te pachten en het perceel te laten beheren door vrijwilligers.” Het is een mooi concept, waarmee de gemeente drie doelen dient: het perceel wordt ecologisch beheerd, levert pacht op en ziet er bovendien natuurlijk veel fraaier uit. Een vergelijkbaar project zagen we al ontstaan aan de Onnerweg.

Actieve Harenaars met visie en werklust zijn er dus. Nu hopen dat de gemeente zich blijft openstellen voor dit soort initiatieven.

De initiatiefnemers

Bert Ludden, bioloog

Robert Freije, ecologisch tuinontwerper

Ronald Pieters, directeur bedrijfsvoering Oosterlengte

Anna Bartels, neuroloog

foto: Robert Freije, Bert Ludden en Ronald Pieters. Anna Bartels ontbreekt op de foto.