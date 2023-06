Peiling: Wat is uw tip aan de inrichters van het Raadhuisplein?

Door: Redactie

Op deze homepage las u van de plannen van de gemeente met het Raadhuisplein. Zie: https://www.harendekrant.nl/nieuws/inrichtingsplan-raadhuisplein-wordt-begin-2024-verwacht/

De gemeente wil met inwoners in gesprek om wensen en eisen te horen. Wij nemen een voorschot op dat proces en vragen u om uw adviezen, tips, wensen en eisen. Wat wilt u meegeven aan de inrichters van het nieuwe Raadhuisplein?

Noteer uw visie in de reactie hieronder. Een kleine hint vanuit de redactie: het gaat ons er niet om te lezen wat er eventueel verkeerd is gegaan in het verleden, maar vooral om wat er goed kan gaan in de toekomst, mede dankzij uw tips. Hartelijk dank voor uw medewerking aan deze peiling.