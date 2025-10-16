Politie controleerde tweewielers in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Woensdagavond was de politie zichtbaar in het centrum van Haren en in Hoogkerk. Daar werden tweewielers gecontroleerd, veelal jongeren.

Agenten betrapten tweewielers op het gebruik van mobiele telefoon tijdens het rijden, slechte verlichting op fiets of fatbike of slechte remmen op fiets of fatbike. Eén bestuurder werd zelfs meegenomen naar het politiebureau omdat die onder invloed van alcohol of middelen was. Er zijn in beide dorpen in het totaal 23 bekeuringen uitgeschreven.