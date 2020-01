Riksta Zwart spreekt 13 februari in Haren ‘Water: niet duur, wel kostbaar’

Nieuws:

Directeur Waterbedrijf Groningen, mevrouw Riksta Zwart (1968) spreekt op donderdagavond 13 februari in het Gorechthuis in Haren over de cruciale rol die water speelt bij tal van uitdagingen die op ons afkomen. Of het nu gaat om economische ontwikkeling, klimaatverandering of om energietransitie (“van het gas af”).

De vraag naar zoet water blijft stijgen, maar voldoende aanwezigheid van goed zoet water is niet langer vanzelfsprekend. Grondwater is schoon en goed beschermd door de bodem maar is relatief schaars in de provincie Groningen en wordt dus met name gewonnen voor de toepassing als drinkwater; voor andere toepassingen kunnen bijvoorbeeld oppervlaktewater of hergebruik van water worden ingezet.

Het regionaal waterbedrijf staat voor een provincie met veilig, gezond en betaalbaar drinkwater. Dat doet het al 140 jaar. Daarnaast wil het ook bijdragen aan een Groningen waarin waterwinning, natuur, landbouw, economische ontwikkelingen en leefbaarheid elkaar niet in de weg te zitten, maar juist versterken. Verder werkt het aan een industriewaterfabriek, waar op termijn water uit het Eemskanaal tot proceswater voor de Eemshaven gezuiverd wordt. Een ander terrein waar kansen worden gezien voor een duurzaam en toekomstbestendig Groningen, is de circulaire economie. Door warmte en stoffen uit water terug te winnen en opnieuw te gebruiken, kan zuinig(er) worden omgegaan met water. De lezing in Haren is een initiatief van het Nutsdepartement Groningen en Haren en de Commissie Letteren van de Culturele Raad Haren.

Mevrouw Riksta Zwart (1968) is geboren in Groningen. Ze heeft Internationaal Recht gestudeerd in Leiden. Daarna heeft ze 17 jaar uiteenlopende functies vervuld bij Essent (en haar voorgangers); na de verkoop van Essent aan RWE heeft ze als laatste functie bij Essent gewerkt bij de duurzame energietak. In 2012 heeft ze haar eigen bedrijf opgericht op het vlak van duurzame energieprojecten. Eind 2014 is ze benoemd tot directeur van Waterbedrijf Groningen.

