Rotary Groningen leverde welkomstpakketten voor Harense Oekraïners

Door: Redactie

Rotary Groningen heeft deze week 160 Welkomstpakketten uitgedeeld aan de Oekraïense bewoners van het Nescio Hotel in Haren.

Samen met enkele ondernemers uit de buurt waren er papieren tasjes gevuld met leuke dingen zoals suikerbrood, handcrème, chocoladetruffels, bananen en stroopwafels voor de volwassenen. Benu apotheek, Haafs, De Kaaskop, Jumbo Haren en Hema Hoogezand deden hieraan mee. Voor de kinderen werden dingen ingekocht als kleurpotloden en -boeken voor de kleintjes en ballen, opschrijfboekjes, dobbelspelen en dinky toys voor de wat oudere kinderen.

Aan de tasjes was een Haren kaart bevestigd met een Oekraïense welkomsttekst. Ook kreeg iedereen een waardebon in het Oekraïens voor een kopje koffie of ijsje bij Strandpaviljoen Paterswolde, die dus ook meedeed aan de actie. Locatiemanager Martin Stolt nam alles in ontvangst en na een seintje kwamen vele bewoners al snel hun tasjes ophalen. Iedereen was er zichtbaar blij mee.