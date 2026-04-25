Studenten Terra Groningen – Experimenteren met gewassen op Onneresch

Door: Redactie

Door Ingrid Schenk

In de zuidoosthoek van de Onneresch, langs de Koelenbergsteeg, is te zien hoe studenten van MBO Terra Groningen zich inzetten voor duurzame akkerbouw.

Op hun bijna 2 ha grote akker kun je in de zomer in lange stroken verschillende gewassen zien golven, zoals vlas, gele mosterd, kikkererwten, suikermais, boekweit, Luzerne, klaver, aardappels. Daaromheen liggen kleurrijke akkerranden. Naast deze akker is op de es ook natuurinclusieve akkerbouw van Land van Ons en Staatsbosbeheer. Gezamenlijk zijn ze een waardevolle verrijking van de es. Zichtbaar floreert het Nationaal Park Drentsche Aa waar de Onneresch deel van uitmaakt.

Samenspel

Niels Nijboer en Gerrit Katerberg, bevlogen docenten van het vak Teelt bij Terra Groningen, vertellen over het experiment. Beide zijn gepokt en gemazeld in akkerbouw. Niels: “Het perceel op de Onneresch heeft Terra Groningen in bruikleen van de provinciale uitvoeringsorganisatie Prolander. Die stelt als voorwaarden dat we geen glyfosaat gebruiken en dat we akkerranden aanleggen. Terra Groningen heeft daaraan toegevoegd dat er geakkerd wordt zonder kunstmest en ook zonder andere bestrijdingsmiddelen.”

MBO

De akkerbouw op de Onneresch is een onderdeel van de reguliere opleiding. Het wordt een practoraat genoemd. De Europese Green Deal is daarvan de aanjager. Een belangrijk doel van een practoraat is dat MBO-studenten hun innovatieve vakmanschap vergroten. Alle MBO’s in Nederland hebben practoraten. Die van Terra Groningen staat in het teken van duurzame akkerbouw. De financiering daarvoor komt van de noordelijke provincies en van Terra Groningen zelf.

Duurzaam

Over dit practoraat vertelt Gerrit. “Studenten zijn bekend met gangbare teelt en lopen stage bij traditionele bedrijven. In het practoraat laten we ze werkenderwijs experimenteren met allerlei facetten van duurzame akkerbouw en zetten ze daarover aan het denken. Waarom we dat belangrijk vinden heeft alles te maken met veranderende landbouw en extremer wordend weer. Duidelijk is dat de jonge generatie boeren voor grote uitdagingen komt te staan. We willen ze daarvoor goed toerusten.”

Zelf doen

Er zijn ruim 40 studenten betrokken bij de akkerbouw op de Onneresch. Ze werken in groepen van 4 tot 5 studenten. Niels: “Elke groep kiest zelf voor een gewas. Met die restrictie dat het geen gangbaar gewas is. Ook moeten ze motiveren of hun gewaskeuze wel geschikt is voor de zandbodem op de Onneresch en of er afzetmogelijkheden zijn. Dat levert interessante gesprekken op. Wat ook aan bod komt is of ze er misschien zelf producten van kunnen maken. Zo heeft verleden jaar een groep mosterd gemaakt. Met elkaar zijn ze verantwoordelijk voor de hele keten.”

Binnen Terra Groningen is een spin-off ontstaan met bemesting. Gerrit: “Het eerste jaar betrokken we schapenmest uit de omgeving van Onneresch. Verleden jaar zijn we ook mest van onze eigen geiten en kippen en compost van tuinonderhoud gaan gebruiken. Dat dwingt je om met elkaar uit te zoeken hoe je gezonde mest en compost maakt. Door dit te doen zijn er met andere opleidingen van Terra verbindingen ontstaan. Daarmee zetten we een stap in circulair werken.”

Het is bijzonder wat er gaande is in die zuidoosthoek van de Onneresch. Wordt vervolgd..