Tango Ensemble Corrientes op 13 maart in Haren

Nieuws:

Door: Redactie

Corrientes is eind jaren ’90 ontstaan na een ontmoeting in een tangosalon, aanvankelijk als een kwartet van zang, nu speelt het ensemble vooral als trio dat bestaat uitHarry Dijkstra, bandoneon, studeerde accordeon aan het Conservatorium van Groningen en maakt deel uit van nog enkele andere ensembles.

Klaas van Dijk, piano, is naast zijn studie en werk altijd actief geweest met muziek. Hij begeleidde koren, speelde in bands, was acht jaar begeleider van Paul van Vliet, werkte mee aan theaterproducties als Cats, Sweet Charity en schreef samen met Seth Gaaikema twee musicals. Tenslotte is zijn veelzijdige muzikale bijdrage aan de TV quiz “Met het mes op tafel” het vermelden waard.

Christel Postma, viool, volgde een opleiding viool en kamermuziek aan het Conservatorium in Den Haag. Zij speelde in diverse orkesten en ensembles (o.a. ResidentieOrkest, ASKO). Sinds 2001 woont zij in Groningen en werkt zij als violiste en viooldocente.

De melancholieke tangomuziek is heerlijk om naar te luisteren en het is een ware belevenis om deze drie enthousiaste topmusici verschillende tangostijlen te zien en horen spelen. Als extraatje zal er ook een tangodans-demonstratie te zien zijn.

Datum: vrijdag 13 maart 2020Plaats: ’t ClockhuysAanvang: 20.00uToegang: €8,00Door de beperkte capaciteit van de zaal en om teleurstelling te voorkomen is aanmelden vooraf verplicht.

Organisatie: Commissie Podiumkunsten CRH