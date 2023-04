Telefoongids voor 06-nummers openbaar? 1 april!

Nieuws:

Door: Redactie

Het onderstaande bericht, dat wij op 29 maart hebben gepubliceerd, was natuurlijk fake. Eén keer per jaar is het toegestaan om fakenieuws te publiceren om even te kunnen glimlachen. Een jaarlijkse lachspiegel, waar we graag aan meewerken. Met dank aan Hans Meles uit Haren.

Als u het bericht wilt lezen, zult u ook de reacties zien van mensen die het in de gaten hadden. Hun reacties hadden we natuurlijk nog even niet geplaatst tot vandaag.

https://www.harendekrant.nl/nieuws/ook-harenaars-op-website-met-alle-06-nummers/

.