Theatervoorstelling Potkaast met Alina Kiers en anderen in Mellenshorst (9 mei)

Door: Redactie

Zaterdag 9 mei komt de voorstelling Potkaast naar Haren. In het najaar tourde het gezelschap succesvol door Groningen; de voorjaarstournee van de makers van Karnivoale begint op uitnodiging van buurtvereniging Ons Belang in Oosterhaar.

Wat kunt u verwachten?

Een bont gezelschap Groningse artiesten brengt een voorstelling over radiopiraat moeder Ina die samen met thuiswonende zoon Mike (30) een podcast brengt als protest tegen RTVNoord. Er wordt gezongen, gekibbeld, kritisch gesproken over de (wereld-)politiek in het Nederlands, Gronings en wat daar tussenin zit. De podkast zakt een beetje in en om leven in de brouwerij te brengen gaan Ina en Mike de show presenteren op dorpspodia om individualisering tegen te gaan. En met hulp van diverse live-artiesten willen ze de wereld weer wat gezelliger maken. Slagen ze daar wel in? Zit er toekomst in deze vorm van entertainment? Ze gooien grappen en grollen in de strijd, soms zelfs een pikante opmerking. Maar is dat genoeg?

De artiesten die u zullen vermaken zijn niemand minder dan Alina Kiers, Carmen Schilstra, Corné Kosse, Harry Niehof, Jaap Stegeman en Jan Veldman.

Op 9 mei om 20.15 uur begint de voorstelling in De Mellenshorst,

Waterhuizerweg 36 Haren.

Kaartjes kosten slechts 17.50.

Voor leden van buurtvereniging Ons Belang en mensen met een Stadjerspas is dat 12,50.



Foto: David Wolthinge