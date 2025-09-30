Vanaf 1 oktober 12.00 uur: Het Mobiel Medisch Team UMCG loopt in 48 uur 400 kilometer door Noord-Nederland

Door: Redactie

Het Mobiel Medisch Team (MMT) UMCG, bekend van de traumahelikopter, bestaat op 1 oktober 25 jaar. Om de regio te betrekken bij dit jubileum

lopen 8 MMT-collega’s in estafettevorm 400 kilometer door Noord-Nederland. Onderweg wordt gestopt bij diverse ketenpartners.

Voor de exacte route kunt u kijken op de volgende link, waar ook live het verloop is te volgen: https://mmtloop.bird.nl/appdefault.aspx

De route gaat door vier Provincies, 23 Gemeenten en doet o.a. de grotere plaatsen Drachten, Leeuwarden, Sneek, Zwolle,

Emmen en uiteraard Groningen aan. Er lopen twee artsen uit Haren mee.

De start zal zijn op woensdag 1 oktober om 12:00 uur op Groningen Airport Eelde, de finish exact twee dagen later op vrijdag 3 oktober om 12:00 uur in het UMCG.

Om de maatschappelijke waarde van het MMT te ondersteunen is gekozen om te lopen voor een goed doel: het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG. Kinderen die daar

noodgedwongen moeten verblijven verdienen meer dan alleen het krijgen van zorg. Het MMT wil zoveel mogelijk geld ophalen om iets extra’s voor de kinderen te kunnen doen.

Doneren kan o.a. via de website van het Beatrix Kinderziekenhuis en via de banners die op de locaties staan. De lopers worden verkeerstechnisch begeleid door het Motor Begeleidingsteam uit

Assen en twee auto’s zullen onderdeel zijn van de mini-karavaan.

Het MMT hoopt op veel publiek onderweg en op de locaties, maar bovenal wordt iedere donatie enorm gewaardeerd onder het motto “Wij rennen!, doneer jij?”.

Meer informatie over het doel van de sponsorloop: https://www.steunbeatrixkinderziekenhuis.nl/teams/mmt2025

Kijk hier naar de promotievideo: MMT estafette