Verwarming in Nesciohotel defect. Tegenvaller voor de vluchtelingen.

Door: Redactie

De centrale verwarmingsketel in het voormalige Nesciohotel in Haren heeft de geest gegeven. De vluchtelingen uit Oekraïne die hier tijdelijk verblijven, hebben het al een paar dagen koud. Volgens Corien Koetsier van de gemeente, die verantwoordelijk is voor de opvang, wordt er al dagen gewerkt aan het verhelpen van het probleem.

Koetsier zegt dat het een ingewikkelde klus is, omdat het hier gaat om ‘industriële’ verwarmingsinstallaties. Inmiddels is het de gemeente gelukt om een nieuwe (geschikte) ketel te vinden en bestellen. “We laten de reparatie natuurlijk met spoed uitvoeren, want hoewel het nog niet heel erg koud is buiten, is de situatie voor de vluchtelingen wel heel erg onaangenaam”, aldus Corien Koetsier.

Vrijwilligers uit Haren die hulp bieden in de opvang ervaren de situatie nogal verschillend. Zo is er iemand die zegt ‘dat de gemeente de vluchtelingen in de kou laat staan’, terwijl iemand anders zegt dat zich nog geen schrijnende situaties voordoen en dat de gemeente er alles aan doet om het euvel te verhelpen. “Er wordt bovendien goed gecommuniceerd met de bewoners”.

Het hotel uit 1970 staat op de nominatie om gesloopt te worden en er is dus sprake van achterstallig onderhoud op verschillende terreinen. De gemeente heeft het pand inderhaast ‘casco’ gehuurd van de eigenaar. Dat betekent dat de eigenaar geen rol speelt als gewone verhuurder en dus ook niet verantwoordelijk is voor de cv-installaties.

Update 26 september 15.00 uur: Vrijwilligers die elektrische kacheltjes brengen krijgen te horen dat dit niet de bedoeling is met het oog op brandgevaar.