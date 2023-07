Creatieve broedplaats De Biotoop; eind in zicht

Door: Sales

Belangrijk nieuws. Wat iedereen wist, staat te gebeuren: de creatieve broedplaats De Biotoop aan de Kerklaan in Haren houdt in 2026 of 2028 op te bestaan. Het hoge woord is eruit: de gemeente ziet het niet zitten om flink te investeren in een gebouw dat ‘rammelt’, ook al is er geen sprake van een gevaarlijke situatie. In een brief van 29 juni heeft de gemeente de gebruikers van het complex op de hoogte gebracht.

Bij de start van De Biotoop in 2013 was het alom bekend, dat dit een tijdelijk project zou zijn. Carex Haren BV ging het gebouw exploiteren, investeerde erin en bracht de creatieve broedplaats tot volle bloei. Honderden mensen wonen en werken in de gebouwen, die ooit in gebruik waren door Rijksuniversiteit Groningen (Biologisch Centrum). Men betaalt lage huur (ook al noemt Carex het geen huur). Het gebouw slurpt evenwel energie en bevat asbest.

Sinds 1 januari is De Biotoop (net als de Hortus) in volle eigendom van de gemeente, die bij monde van wethouder Rik van Niejenhuis toen liet weten niet uit te zijn op een snel einde van de creatieve broedplaats. De gemeenteraad maande hem in december wel tot haast met het geven van duidelijkheid en deze brief is daarvan het resultaat. Op 1 januari 2026 moet het gebouw leeg worden opgeleverd, zodat het kan worden gesloopt en een ontwikkeling tot (waarschijnlijk) woonbestemming kan beginnen. In theorie zou de gemeente ook een creatieve broedplaats kunnen ‘herbouwen’, omdat men enthousiast is over dit concept. Maar de kans dat dit exploitabel kan worden is nihil, ook al gaat men deze optie nog wel serieus bekijken. Tekst gaat verder onder afbeelding.

Deel van de brief:



Monument

Voor het Zoölogisch Lab, het monumentale pand waarin roerganger Lenze Hofstee van Carex Haren BV woont, heeft de gemeente minder tijd. In de brief staat dat het monument nodig moet worden opgeknapt en dat dit niet kan wachten. Dit gebouw moet 1 januari 2025 al worden verlaten.

Onderzoek

De gemeente heeft haar beslissing genomen op grondig onderzoek. Daarbij heeft men gekeken wat de kosten zouden zijn als het gebouw nog 3, 5 of 10 jaar in functie zou blijven. Conclusie is dat 5 of 10 jaar financieel niet haalbaar zijn.

De gemeente gaat ook kijken naar de toekomst van het gebied van De Hortus. Men is in afwachting van visies en ideeën vanuit De Hortus. De Biotoop (Carex Haren BV) heeft al eerder een plan ingediend, waarbij Hortus zou opgaan in het concept van De Biotoop.