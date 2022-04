Vrijdag 9.00 uur opent De Kaaskop in Haren

Door: Redactie

Vrijdag a.s. om 9.00 uur is het dan eindelijk zover: De Kaaskop opent haar deuren aan de Rijksstraatweg in het centrum van Haren. Het is de tweede vestiging van dit concept.

“Haren is een prima plek om onze tweede winkel te openen”, zegt Gea Koeling van De Kaaskop Haren. “We hebben onder andere met Harenaren gesproken en hun mening gevraagd. En we hebben al eens een kraampje gehad op de culinaire markt Heerlijk Haren. We kregen er een heel goed gevoel bij.”

Voor Gea Koeling en haar partner Cor Dijkstra is gevoel trouwens een belangrijke factor in hun zakelijk leven. Op gevoel ging in 2014 het roer om, omdat het tijd was voor iets heel anders. “We waren ons aan het oriënteren op het gebied van lekker eten en drinken in mediterrane sferen”, zegt Cor. “Horeca hebben we ook overwogen, maar toen we eens binnenstapten bij de Zuivelhoeve in Sneek keken we elkaar eens aan.” Gea lacht: “Precies, en we dachten allebei: dit past bij ons.” Ze liepen vervolgens onder andere stage bij de Zuivelhoeve in Leeuwarden en leerden er de basis van het vak. De passie rijpte als goede kaas en inspireerde hen zoals een bijzondere wijn kan doen: ze hakten de knoop door en begonnen in 2015 hun eigen De Kaaskop in de Zwanestraat in Groningen. Dat werd, dwars door de crisis heen, een succes. Of zoals Cor het uitdrukt: “De klanten komen met een glimlach binnen en vertrekken met een brede grijns plus volle tas.”

De zaak is zeer grondig verbouwd en tijdens het werk troffen zij fraaie authentieke elementen van dit pand uit de veertiger jaren aan. In de jaren 50 was hier groentewinkel Leutscher gevestigd. Daarna kwamen Jamin en later verschillende reisbureaus. De winkel staat vrijdag vol kazen, wijnen, tapas, zuivel en noten. Tja, hoe vat je dat assortiment nu samen? Cor noemt het: “De mooie kant van het leven.”

foto: Cor Dijkstra en Gea Koeling zien het in Haren helemaal zitten. Foto is gemaakt tijdens de verbouwing.