Vrijdag signeert ex-showgirl in Parijse nachtclub Crazy Horse bij Boomker

Door: Redactie

Showgirl in Parijse nachten, dat was Noortje Bruins-Bremmers van 1987 tot 1994. Haar boek gaat over de keerzijde van die droom.

Noortje gaf jarenlang danslessen, onder andere bij Studio Energy in Haren. Lang niet iedereen kende toen haar verleden als showgirl in de beroemde Parijse nachtclub Crazy Horse. Ze ging destijds als 20-jarige naar Parijs om haar meisjesdroom te verwerkelijken. Over die droom (en de keerzijde daarvan) schreef ze het boek ‘Nachtvlinder’. Het gaat over haar ervaringen van vernedering, pestgedrag, machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag. Maar ook over het bereiken van je doelen.

Noortje Bruins-Bremmers signeert haar boek bij boekhandel Boomker op 17 oktober van 15-16 uur. Het boek ‘nachtvlinder’ kost 23,99.



