Waarom Beans & Grapes vertrok uit Haren

Door: Redactie

Een simpel briefje op de winkeldeur van Beans & Grapes, een goedlopende winkel in wijnen en kaas aan het Raadhuisplein, meldde enkele weken geleden het abrupte einde van deze winkel. Na tien jaar ging de deur definitief dicht. In het dorp ging het verhaal rond, dat de verhuurder het deze winkelier onmogelijk had gemaakt zijn huurcontract in juni te verlengen. Dat zou dan zijn gebeurd om voorrang te geven aan activiteiten van de mensen achter The Gym, even verderop aan het plein. Hoe zit het nou?



Zo ging het

De eigenaar van Beans & Grapes heeft volgens de verhuurder in mei 2023 laten weten het huurcontract per juni 2024 te willen opzeggen. Hij zou de zaak namelijk sluiten. Hij gaf aan eventueel wel te willen onderhandelen over een voortzetting door een andere ondernemer, maar nam in de twee maanden daarop geen contact op. Verhuurder Havanka nam de opzegging serieus en is direct begonnen met het zoeken naar een nieuwe huurder. Hij nam contact op met de initiatiefnemers van The Gym. Die zagen in de vrijgekomen winkel een uitbreiding van The Gym echter niet zitten, maar zaten al wél een poos te broeden op een winkelformule rond het thema ‘eten en gezondheid’.



Toch niet stoppen

Ruim twee maanden na de opzegging liet de eigenaar van Beans & Grapes weten te willen onderhandelen over een mogelijke voortzetting van de huur, maar kreeg nul op het rekest. Henk van Klooster (Havanka): “Hij heeft het huurcontract per juni 2024 opgezegd en het is toch logisch dat ik dan een nieuwe huurder ga zoeken?” Dat was voor Beans & Grapes natuurlijk een grote teleurstelling. Op het briefje aan de deur wordt overigens ook als reden van de winkelsluiting een ‘personeelstekort’ gemeld.



The Gym wilde niet

Jochem de Josselin de Jong van The Gym vindt het erg jammer dat bij sommige mensen heel even de indruk was gewekt dat hij Beans & Grapes had willen verdringen. Hij zegt: “Dat is dus ook niet zo. Het pand was vrij en wij hebben er wel ideeën voor.” Henk van Klooster zegt dat Jochem nog een gesprek heeft gehad met mensen die Beans & Grapes eventueel wilden overnemen om te zien of er een samenwerking met The Gym mogelijk was. Dat bleek niet haalbaar. Overigens heeft De Josselin de Jong het pand nog niet officieel gehuurd.



Wat zegt Edmond?

Edmond Woltgens, de eigenaar van Beans & Grapes, bevestigt de gang van zaken, maar houdt er wel een kater aan over. “Ik ben naar Amsterdam verhuisd, dus wilde stoppen in Haren. Ik had graag de kans gehad om de zaak over te doen, maar dat werd mij helaas niet mogelijk gemaakt. Ik zeg er direct bij dat Havanka in zijn recht staat, maar ik ben er toch erg teleurgesteld over.”