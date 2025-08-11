De krant die je leest van A tot Z
Dinsdag 12 augustus, 2025
maandag 11 augustus 2025

Nieuws:

Deze ‘focusflitser’ kijkt in uw auto. Boete: 430,-

Door: Redactie

Sinds kort staat deze geheimzinnige paal langs de Rijksstraatweg ter hoogte van Huis de Wolf in Haren. Wat wordt hier geregistreerd?

We kregen na een oproepje een zeer uitgebreide en inhoudelijke reactie van een lezer, nog voordat gemeente Groningen en Openbaar Ministerie opheldering konden geven.  De ‘paal’ is een zogenaamde ‘focusflitser’ (HDS Camera) waarmee foto’s van bestuurders worden gemaakt die met hun mobiele telefoon bezig zijn tijdens het rijden. Wie wordt geflitst met een telefoon in de hand kan rekenen op een bekeuring ter hoogte van 430,- van het CJIB in Leeuwarden.  Overigens worden de foto’s eerst door een expert beoordeeld, zodat onterechte bekeuringen worden voorkomen. Een bruine boterham in de hand levert dus geen bekeuring op, als het goed is. De ‘focusflitser’ is een initiatief van het Openbaar Ministerie en werd in mei voor het eerst ingezet. Nu is dus Haren even aan de beurt.

Naar wij vernemen zijn er nu 50 palen actief in ons land, die volgens het Openbaar Ministerie gemakkelijk zijn te verplaatsen. De keuze voor 24/7 te controleren volgde op een proef in 2019, waaruit bleek dat deze vorm van handhaven effectief was.

 


Foto: www.onetask.nl

 

4 reacties

Ellen zegt:

Dus geen snelheidsovertreding wordt gemeten? Groningen heeft echt weer z’n prioriteiten op orde. Worden fietsers met mobiel in de hand dus waarschijnlijk ook niet geflitst. Tjonge, dit gaat helpen in de veiligheid

Ellen zegt:

Wat jammer weer van Groningen. Een flitspaal voor de snelheid is veel meer nodig. Of de paal moet ook de fietsers met de telefoon in de hand flitsen, maar dat zal wel niet. Goeie prioriteit weer…

Maya zegt:

430 euro?
Da’s een maand boodschappen voor veel mensen!

Antoine zegt:

@Ellen: het is geen actie van de gemeente, maar van het Openbaar Ministerie. Die focus palen kun je in heel Nederland tegenkomen: https://www.om.nl/actueel/nieuws/2025/05/19/eerste-focusflitser-actief

