Wat zit er achter bestemmingsplanwijziging ‘groene long’ Haren?

Door: Redactie

Een gebied achter en rond sportpark De Esserberg lijkt de speciale aandacht te hebben van de Gemeente Groningen. Stichting Landelijk Gebied Haren heeft namelijk gezien dat de gemeente op 1 maart in haar officiële bekendmakingen heeft vermeld dat zij deze percelen een nieuwe bestemming wil geven. Jan Wittenberg van SLGH is alert en argwanend. “De deur wordt opengezet naar bouwen.”

Bestemmingsplan

Het bedoelde gebied wordt wel eens aangeduid als de groene long tussen Haren en Groningen. Eerlijkheid gebiedt dat die long al jaren geleden ten prooi viel aan nieuwbouwwijken, zoals daar nu is Harenerholt. Maar het restant van de groene zone wordt gekoesterd en was ook al vaak onderwerp van discussie in de strijd rond de herindeling. Welnu, die groene long is weer in het nieuws. Eerder werd bekend dat de gemeente 24 hectare grond in de groene long gaat aankopen (Hortus en Biotoop) en nu signaleert dus de groene waakhond SLGH dat in een onopvallende publicatie door de gemeente Groningen wordt aangekondigd, dat men de bestemming van ‘agrarische waarde’ wil wijzigen in ‘sport en maatschappelijke doeleinden’. Jan Wittenberg trekt aan de bel, mede namens Stichting Klooster Yesse, Groen Harenerholt en erfgoedvereniging Heemschut. “Hier is meer aan de hand”, zegt hij.

Goochelaar

Wittenberg: “De gemeente is van plan het voorkeursrecht te vestigen op enkele hectares grond langs de Esserweg, omdat deze nu te koop staan. Dat betekent dat de gemeente straks bij wet het eerste recht heeft van koop. Als diezelfde gemeente nu aankondigt de bestemming te willen veranderen, geeft ons dat te denken. Men wil er de bestemming ‘sport en maatschappelijke doelen’ op zetten. Dat kunnen dus ook sportzalen of scholen zijn. Hoe kan dat? De afspraak was toch dat dit gebied tot 2040 niet bebouwd zou worden?” Wittenberg lijkt wel een beetje op de man die een goochelaar betrapt en de truc doorziet. Hij meent dat er achter de publicatie een bedoeling zit: op termijn bouwen. Wittenberg: “Er is helemaal geen reden de bestemming te veranderen. Wordt Haren voor de zoveelste keer bedrogen?”

Politiek

De SLGH slaat dus alarm, maar Wittenberg is niet van plan bij iedere schermutseling weer de barricaden op te moeten. Hij pleit er daarom voor dat de gemeente en inwoners samen gaan werken aan een integrale visie op deze zogenaamde groene long. Het gaat dan om een strook tussen Rijksstraatweg en Winschoterdiep (achter Essen). Jan Wittenberg is al gebeld door verontruste raadsleden en wil eigenlijk wel eens weten of raadsfracties al kleur willen bekennen in deze kwestie. Partijen die zich nu niet verzetten tegen deze handelswijze, zijn volgens hem dus niet van plan de afspraken met Haren over de groene long na te komen. Goed om te weten voor de verkiezingen, denkt hij. Naar verwachting zal de SLGH samen met anderen bezwaar indienen tegen het vestigen van voorkeursrecht op de genoemde percelen en later ook tegen een bestemmingsplanwijziging.

Wittenberg houdt er ook nog rekening mee dat hier sprake is van een incident, waarbij de ene ambtenaar niet weet wat de andere doet. In dat geval zou er geen sprake zijn van een masterplan. Maar hij vreest dat er meer achter zit.



Tekst van de officiële bekendmaking Gemeente Groningen

“Ligging, huidig gebruik en toegedachte bestemming. De bedoelde gronden zijn gelegen achter sportpark Esserberg te Haren en kadastraal bekend Gemeente Haren, sectie N, nummers 22, 23, 24 en 25. De gronden zijn nader aangegeven op de bij het besluit behorende kadastrale kaart en de daarbij behorende perceelslijst, één en ander naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 28 februari 2022. De betreffende gronden hebben op dit moment de bestemming ‘agrarisch met waarden’ en worden feitelijk gebruikt als grasland. Bij toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen zullen de gronden in ieder geval afwijken van het huidige gebruik en naar alle waarschijnlijkheid worden aangewend voor het ontwikkelen van sportdoeleinden en eventueel andere maatschappelijke bestemmingen. Aldus staat vast dat de toegedachte bestemming niet-agrarisch is, en afwijkt van het huidige gebruik.”