Wethouder Rik van Niejenhuis: “Geen misverstand over onze intenties met Hortus/Biotoop”

Door: Redactie

Tweeluik over Hortus en Biotoop (deel 2 – slot)

In de krant van maart hebben een paar bevlogen Harenaars hun hart gelucht over de gemeentelijke ‘wensbeelden’ over de toekomst van De Biotoop en Hortus Haren. Omwonenden Annet Kingma en André van Holk zeiden te vrezen dat de gemeenschap van De Biotoop wordt verdreven uit Haren en een ecologisch gebied wordt vernietigd door woningbouw. Arike Tomson (voorzitter van de stichting Hortus) was ook bezorgd, want ze wil niet dat de gemeente de groene kernwaarden laat varen ten behoeve van bezoekersaantallen. Wethouder Rik van Niejenhuis heeft het gelezen. Het is tijd voor zijn visie.

Groen

Interview, wandelend door de groene Hortus, soms onderbroken door een ree in het struikgewas of de roep van een groene specht. Van Niejenhuis vindt het jammer dat de gemeente niet door iedereen goed is begrepen en trekt daarvoor het boetekleed aan. “We hebben kennelijk de indruk gewekt dat de participatie nu klaar was en dat dit de vaste plannen van de gemeente zijn. Maar ik kan je zeggen: de participatie is nog volop gaande.” De allesomvattende boodschap die hij hardop uitspreekt is deze: De gemeente heeft het gebied aangekocht om het een duurzame toekomst te geven en niet om er ‘iets volledig anders’ mee te doen of om er geld aan te verdienen.”

Dezelfde stip

Slenterend door de Laarmantuin en wijzend op het groen: “Dit is toch waar het om gaat. De kern van de Hortus is groen en educatief. Je beleeft landschapsstijlen, natuur, rust. Deze waarden zijn het uitgangspunt. Als we geld hadden willen verdienen, hadden we het allang aan een projectontwikkelaar doorverkocht.” Over De Biotoop zegt hij: “Hier geldt eigenlijk hetzelfde. Als mensen een creatieve broedplaats willen behouden en er willen wonen volgens hun wensen, wie zijn wij als gemeente om daar niet aan mee te werken?” Al na tien minuten wandelen is Van Niejenhuis’ statement duidelijk: De Hortus, Biotoop (en haar bewoners) zien dezelfde stip aan de horizon.

Spagaat?

Maar dan? De wethouder zegt dus dat over ‘de stip’ geen misverstand meer kan bestaan. Nu is de vraag hoe je deze idealen (1) kunt waarmaken en (2) continuïteit kunt geven. Er moet volgens hem een manier worden gevonden om het financiële plaatje rond te maken zonder de uitgangspunten geweld aan te doen. Een spagaat? Van Niejenhuis: “Nee, een prachtige uitdaging waar ik zin in heb.” Zijn enthousiasme lijkt oprecht.

Over de Hortus

Van Niejenhuis: “Niet veel aan veranderen, maar wél zorgen dat je per jaar 100.000 betalende bezoekers trekt. Dat kan door een paar ingrepen, zoals een leuke hotelfaciliteit in het zoölogisch lab bij de Biotoop. Maar ook de entree van de Hortus kun je aantrekkelijker maken met horeca. En van die speeltuin maak je iets wat lijkt op het Stadspark of nog mooier, met horeca waar ouders iets kunnen drinken terwijl ze naar hun spelende kinderen kijken. En de kas waar ze bij de Hortus van dromen wordt ook misschien wel de attractie, die extra mensen kan aantrekken, net als de evenementen zoals het Kinderfestival. Kansen genoeg zonder de uitgangspunten aan te tasten, denk ik. Laten we dit samen vormgeven. Het is aan gemeente Groningen, De Hortus maar natuurlijk ook Biotoop als directe buur, samen om de plannen verder uit te werken. De kost gaat voor de baat uit en als we een goed plan hebben, kunnen we ook met elkaar kijken of daar geld voor beschikbaar kan komen. Hetzij van gemeente, wellicht vanuit Nij Begun of wie weet wil een ondernemer mee doen en ook investeren.

Over De Biotoop

Van Niejenhuis: “Het idee van ‘permanente tijdelijkheid’ die Carex voorstelt zie ik niet zitten. Het is gewoon niet haalbaar. Het complex heeft groot onderhoud nodig. Als je nu niets doet staat de Biotoop over een paar jaar misschien bij de gemeente op de stoep om extra geld te vragen. Nee, we moeten het complex aanpakken zodat er duurzaam gewoond kan worden, maar het ook een creatieve broedplaats kan blijven. En nee, het hoeft echt geen doorsnee woonwijk te worden hoor. Hier stelt men misschien wel heel andere eisen aan wonen of comfort. Prima. Maar het moet wel echt toekomstbestendig worden gemaakt. We zullen samen moeten ontdekken hoe we de broedplaats deels kunnen behouden tegen zo laag mogelijke huisvestingslasten. Dat vraagt ook om moeilijke keuzes, omdat de kosten voor de investeringen ook gedragen moeten worden. Misschien met een hotelfunctie in het zoölogisch lab, misschien door een deel van de huidige Biotoop in te zetten voor wonen, maar wellicht ook in beperkte mate bouw aan de noordrand van de Hortus op het terrein van Zinn en of Beatrixoord, misschien wel door deze partijen zelf.”

Luisteren

Onder de streep zegt Van Niejenhuis dat de gemeente mogelijk ook bereid is te investeren in de toekomstbestendigheid van het gebied. “Het liefst heb je zowel voor Hortus als Biotoop een plan dat financieel helemaal rond is. Dat geeft ook voor henzelf de meeste zekerheid omdat je dan niet afhankelijk bent van de gemeente. Als er een overzichtelijk tekort ontstaat dan gaan we dat voorleggen aan de gemeenteraad, want voor Hortus en Biotoop geldt dat er ook een maatschappelijke meerwaarde is. Wat hier ontstaat komt namelijk inwoners van de hele gemeente ten goede.” Hij zegt dat de metamorfose niet in één keer mogelijk zal zijn en dat er nog veel tijd gaat zitten in het brainstormen met belanghebbenden (participatie). “Natuurlijk zullen sommige beslissingen schuren, maar over het uiteindelijke doel blijven we het wat mij betreft helemaal eens. Dat veel mensen onze wensbeelden hebben geïnterpreteerd als ‘vast omlijnde plannen’ vind ik jammer. We hebben steeds gezegd dat er nog niks vast ligt, maar kennelijk vertrouwt niet iedereen dat. Toch vraag ik nu wel van alle betrokkenen: wees bereid om echt naar elkaar te luisteren, met vertrouwen in elkaars goede intenties.”

Wat deze oproep betreft: daar kunnen gemeente en belangenbehartigers elkaar aan herinneren als het er eens fel aan toe mocht gaan.



