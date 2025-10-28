Wijk Oosterhaar 50 jaar: wie heeft foto’s en verhalen?

Door: Redactie

Het eerste gedeelte van Oosterhaar (6) werd in 1975 opgeleverd. Maar het bouwen van de hele wijk zoals we die nu kennen zou nog tot diep in de jaren 90 duren. Wij nemen even de eerste fase van Oosterhaar 6 (omgeving Laagveld en Waterhuizerweg) als ijkpunt. Dit stuk Haren is dus 50 jaar oud.

We willen graag een artikel schrijven over de planvorming en de aanleg van de gehele wijk Oosterhaar. Wie kan ons daar meer over vertellen? Wie heeft nog documenten of foto’s, maar vooral: verhalen? Stuur uw reactie zo snel mogelijk naar redactie@harendekrant.nl

Onderstaande informatie komt van Wikipedia:

Vanaf de jaren zestig vond gefaseerd de uitbreiding van Oosterhaar plaats. Door deze verschillende bouwperiodes (maar ook geografisch gezien) kan Oosterhaar worden opgedeeld in

Oosterhaar I (voormalig Tuindorp): begrenzing spoor/Laagveld-Gagelweg/Blekenweg-Waterhuizerweg.

Oosterhaar II: spoor/Waterhuizerweg/Mellensteeg/Oude Middelhorst.

Oosterhaar III: spoor/Oude Middelhorst/Klaverlaan.

Oosterhaar IV: Klaverlaan/Oude Middelhorst.

Oosterhaar V: Oude Middelhorst/Mellensteeg/Waterhuizerweg.

Oosterhaar VI: Waterhuizerweg/Blekenweg-Gagelweg.

Opvallend is dat Oosterhaar VI al in de jaren 80 werd voltooid, terwijl Oosterhaar V en nog later Oosterhaar IV pas in de jaren 90 werden afgerond. De laatste woningen zijn gebouwd aan de Borgsingel volgens de principes van duurzaam bouwen.