Zonnehof gaat zorg leveren in Huize Maarwold

Door: Redactie

Gisteren is bekend geworden, dat NNCZ De Zonnehof (Nesciolaan) zorgdiensten gaat verlenen in Huize Maarwold, even verderop. Professionele noaberhulp, zou je het kunnen noemen. Door deze samenwerking krijgt het wonen in serviceflat Huize Maarwold een nieuwe dimensie.

Wat gaat er gebeuren?

Per 1 februari aanstaande gaan Coöperatie Maarwold in Haren en de NNCZ (Noord Nederlandse Coöperatie van Zorgorganisaties) samenwerken.

De NNCZ gaat 24u per dag, zeven dagen per week zorg leveren in Maarwold. Hierbij is er sprake van dienstverlening op afspraak maar zo nodig ook zorg op afroep bij noodsituaties gedurende de hele dag. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan zo lang mogelijk zelfstandig en veilig kunnen wonen in een mooi complex met mooie appartementen. Maarwold regelt zelf warme maaltijden, ontspanning en ontmoeting, vanuit het serviceconcept dat binnen hun coöperatie is afgesproken.

De huidige zorgmedewerkers die binnen Maarwold werkzaam zijn, komen in dienst van de NNCZ en blijven werken in Maarwold. Deze groep zorgverleners wordt aangevuld met nieuwe collega’s, waarvoor de werving gestart is, zie www.nncz.nl. De NNCZ biedt samen met haar thuiszorgteam Haren e.o. en medewerkers van haar naastgelegen woonzorgcentrum de Zonnehof continuïteit in de dienstverlening.

Recent is het gelukt om jonge (lerende) zorgmedewerkers de mogelijkheid tot huisvesting te bieden. De NNCZ biedt voor 21 professionals huisvesting aan in de stad Groningen op 10 minuten fietsafstand van Haren. Maarwold en de NNCZ onderzoeken de komende tijd welke nieuwe kansen en mogelijkheden in de samenwerking ontstaan waarmee ze samen nog meer te bieden hebben.