Het is zover: Strandpaviljoen aan de Meerweg gaat 12 juni open

Door: Redactie

De redactie had vandaag een preview van het nieuwe Strandpaviljoen Paterswoldsemeer aan de Meerweg (niet ver van de Rietschans). Een zomers gevoel, voor iedereen van jong tot oud, van deftig tot casual. Dat zijn typeringen die horen bij dit nieuwe horecabedrijf in Haren. Pal aan het meer, een terras met vlonder en een vrolijk interieur met allerlei maritieme grapjes.

Boven de bar hangt een kano, die ooit als decoratie bij Flashman Mannenmode stond. Op het terras een authentieke sloep die als bar dienstdoet, ankers met verlichting en duwstokken waar verlichting aan is bevestigd. Maar wat belangrijker is: een keuken met een toegankelijke kaart voor lunch, snacks en hapjes. Watertoeristen kunnen vanaf het strand gerust binnenlopen om een ijsje of een snack te halen. “Ongedwongen en voor iedereen, dat is het concept”, zegt de ‘founding father’ van het paviljoen, Frans Kappenburg.

Kano die voorheen bij Flashman stond…nu boven de bar.

Dinsdag om 12.00 uur gaat de deur voor het eerst open en zijn de gasten welkom. Vanaf woensdag is het paviljoen 7 dagen van de week geopend van 10 tot 22 uur. Eén van de bedrijfsleiders is Tim Wielinga, met een lange staat van dienst in de horeca (o.a. Kaap Hoorn en De Uurwerker). Hij is er klaar voor en zegt: “Ik heb zeer hoge verwachtingen van dit concept. Dit wordt een echt familiepaviljoen, waar iedereen zich thuis kan voelen. Fietsers, zwemmers, zeilers. Heel betaalbaar. Ik denk dat dit heel erg druk gaat worden.” Samen met Koert-Jan Haverkamp zal Tim hier vrijwel dagelijks te vinden zijn.

Frans Kappenburg

Voor eigenaar Frans Kappenburg is 12 juni een extra bijzondere datum. “Precies vijftig jaar geleden, op 12 juni 1968, opende ik mijn eerste horecabedrijf als 18-jarige op Ameland, Nes. Een discotheek met de naam ‘De Kronkel’.” Het Strandpaviljoen aan het Paterswoldsemeer is zijn 18e horecabedrijf. In Haren de Krant van 20 juni een kijkje achter de schermen van het nieuwe bedrijf.

Zie ook www.strandpaviljoenpaterswoldsemeer.nl