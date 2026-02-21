Column Ietje Jacobs-Setz: Goede Raad februari 2026

Column:

Door: Redactie

Ietje Jacobs is (nu nog) het enige Harense gemeenteraadslid. Na de verkiezingen keert zij niet in de raad terug, maar blijft dit jaar op ons verzoek nog columns schrijven die een raakvlak hebben met de politiek.

Voorlezen

Soms krijg je als raadslid de kans om iets bijzonders te doen. Bijvoorbeeld naar de interland van het Nederlands elftal in de Euroborg, naar een netwerkdiner van ESNS, naar de Davis Cup in Martiniplaza. Ook dat is een deel van onze gemeente en daar hebben we als raadsleden -soms zijdelings- mee te maken, leuk om het dan mee te maken. Dit zijn evenementen, maar soms zijn het kleine uitnodigingen waar ik eigenlijk net zoveel plezier aan beleef. Zo ben ik de afgelopen 3 keren uitgenodigd om op diverse plekken in Haren voor te lezen. Zo heb ik voorgelezen tijdens de Kinderboekenweek op CBS de Borg aan de groepen 6 en 7. Het leuke was dat dat de school is waar mijn inmiddels volwassen kinderen -een deel van- hun schooltijd hebben doorgebracht. Dus sommige juffen herkende ik nog. Het is fantastisch om te merken hoe deze pre-pubers genieten van voorlezen en vooral als je dan aan het eind ook nog in gesprek gaat over het verhaal is dat helemaal leuk. Van een hele andere orde was het voorlezen tijdens de Nationale Voorleesdagen. Toen mocht ik voorlezen aan kinderen van 1, 2 en 3 jaar in de bibliotheek. Een hele andere doelgroep en uiteraard een heel ander verhaal, maar het ademloos luisteren als je een leuk verhaal vertelt was hetzelfde. En dan mijn laatste hoogtepunt, jurylid bij de decentrale finale van de voorleeskampioenen van de basisscholen op weg naar het Gronings kampioenschap. 10 nerveuze jongens en meiden kwamen met hun ouders en soms hun leerkrachten naar het Clockhuys voor de wedstrijd. Eerst moesten ze nog luisteren naar verhaaltjes van de juryleden, waarbij ik onder anderen vertelde wat ik leuk vond om aan mijn kinderen voor te lezen. Ik vertelde dat ik het leuk vond om boeken voor te lezen waar ik zelf als kind van genoot, Pluk van de Petteflet en Floddertje, wie kent ze niet. En toen de wedstrijd: alle 10 lazen ze vol passie voor uit hun favoriete boek, indrukwekkend. En we hebben gekozen: er mocht maar 1 door naar de finale, helaas. Dit zijn ook voor mij de hoogtepunten in mijn rol als raadslid, het belang van lezen niet alleen in de raadszaal bepleiten maar er ook daadwerkelijk aan meewerken. Ik heb genoten!