Column van centrummanager Daphne de Haan – februari 2026

Column:

Door: Redactie

Creatieve broedplaats

Veel mensen kennen mij waarschijnlijk van Bistro Heerlijk, inmiddels bestier ik deze horecagelegenheid ruim 16 jaar. Ik werk veel mee op de werkvloer, niet alleen omdat ik daar nodig ben maar ook omdat ik wil horen en voelen wat er speelt in ons fijne dorp. Ik kan zo enorm genieten van mensen die bepakt en bezakt vol leuke tasjes van winkels om ons heen binnenkomen. Mijn bistro fungeert ook als een creatieve broedplaats. Waar is behoefte aan, waar worden mensen blij van. Waar maken mensen zich zorgen over als het gaat om winkels. Plannen voor evenementen ontstaan hier onder het genot van een lekker kopje koffie. En precies daar ligt ook mijn kracht als centrummanager. Je kan altijd bij mij terecht als je voelt dat er meer mogelijk is in het centrum, maar niet goed weet hoe je dat in beweging krijgt. Of omdat je stiekem altijd al de droom hebt om ook een winkel te beginnen, maar hoe? Ik neem je graag bij de hand. Ook organiseer ik veel evenementen in het centrum. Mis jij nog een event of heb je een leuk idee? Ook dan ben ik degene die je graag ontvangt met een open oor. Maar ook voor minder leuke dingen ben ik er: een vervelende ervaring, overlast van één van onze events of andere zaken waar ik zou kunnen bijdragen. Schroom niet en mail mij! info@bedrijvenverenigingharen.nl