Rubriek Natuurwaarnemer Erasmusheem – februari 2026

Column:

Door: Redactie

Zeldzame gast

Tijdens het fotograferen van een Brilduiker (wintergast) zag ik in mijn ooghoek een wel heel bijzondere verschijning: een Roerdomp lopend in de sneeuw! Ik kon mijn ogen bijna niet geloven want in mijn ‘vogelleven’ is dit een vogel die je vrijwel niet ziet, hoogstens te horen aan zijn “hoempa” roep. Voor mij is het 70 jaar geleden dat ik tijdens vogels kiek’n in het buitengebied van Harkstede voor het eerst oog in oog kwam te staan met een Roerdomp. Hij stond in ‘paalhouding’ in het riet en bleef zo lang staan tot ik uit het zicht verdween. De ontmoeting met deze middelgrote, schuwe, reigerachtige bruine vogel met perfecte schutkleur en speciale houding bij onraad, is tussen het riet vrijwel niet te ontdekken. Je moet wel veel geluk hebben om zo’n ‘rietreiger’ te zien. Ze jagen op vissen, kikkers en muizen. Aantal broedparen in Nederland 780-830 (2024) Bron: sovon. Vanaf 1976 zijn in (bij) Haren-plas Wolddeelen 8 exemplaren gezien. Ik zag er drie waarvan de laatste vrijdag 30 januari 2026.