Rubriek Old Go (historische vereniging in Haren – februari 2026

Winter 1979

De huidige winter roept bij velen herinneringen op aan de winter van 1978-79 die het openbare leven behoorlijk in de war stuurde. Die winter begon vroeg met een sneeuwstorm op 30 december. De arrenslee wedstrijden moesten het op oudejaarsdag, met een maximumtemperatuur van min 10!, met een beperkt aantal deelnemers doen, van de 24 arren bleken er 18 niet in staat om door de sneeuw te komen, Van de vier wedstrijden gingen er maar twee door, een met twee en een met vijf deelnemers. In beide gevallen werd de heer Jan Hemmes telg uit een bekend Harens geslacht van paardenfokkers, winnaar. Weinig deelnemers, de berichten vertellen niet hoeveel toeschouwers er zijn. De foto laat zien dat het behalve de hippische prestaties ook de kleding van de deelnemers ertoe doet. Op 2 februari volgt een nieuwe sneeuwstorm, de progressieve fractie van Haren vraagt B&W om een koudetoeslag voor het personeel dat de straten ijs- en sneeuwvrij houdt: “Deze mensen moeten in zeer moeilijke omstandigheden en bij extreme kou er op uit om de wegen berijdbaar te houden. Zij doen dat op voorbeeldige wijze”. Op 14 februari is de sneeuwstorm die het meest ontwrichtend is: windkracht 7 á 8, hoge sneeuwduinen, ingesneeuwde auto’s, treinen die niet rijden, knappende hoogspanningsmasten, en dus uitgevallen elektriciteit, boeren wier melk niet opgehaald kan worden, gebrek aan veevoer, gebrek aan brood. Weinig huizen hadden dubbel glas of spouwmuurisolatie. Mobieltjes bestonden nog niet, soms was de (vaste) telefoon uitgevallen. Radio Noord vervulde een belangrijke rol om door te geven welke scholen gesloten bleven, welke bussen niet reden. Militairen uit Assen werden ingeschakeld. De nierdialyse van het noorden stond in Haren en was voor patiënten onbereikbaar, de wegen waren onbegaanbaar. Sommige patiënten zijn per helikopter naar het centrum gebracht. Eind februari viel de dooi in. De strenge winter werd gevolgd door een koud voorjaar.

Ingrid Smit voor Old Go