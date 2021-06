Actie Vakantietas, ludiek initiatief van Diaconale Raad Haren

Nieuws:

Door: Redactie

De Diaconale Raad in Haren (DIRA) is zondag 20 juni jl. gestart met Actie Vakantietas.

Kinderen uit kwetsbare gezinnen in Nederland kunnen meestal niet op vakantie. Wanneer klasgenootjes erop uit trekken, blijven zij achter. Met de actie Vakantietas van Kerk in Actie kunt u hen als gemeente verrassen met een rugzak vol verrassingen voor de vakantie(bron: Kerk in actie).

De DIRA in Haren doet samen met gemeenteleden van de Gereformeerde Gorechtkerk en de Hervormde Dorpskerk in Haren, mee aan de landelijke actie Vakantietas van Kerk in Actie. Twee jaar geleden deed de DIRA al mee aan de actie en dat werd een groot succes! Dit jaar staan ze opnieuw klaar om zo’n honderd tasjes te vullen. Deze willen ze weer naar de Voedselbank brengen. Van waaruit de tasjes worden doorgegeven aan kinderen uit behoeftige gezinnen. Daarbij hebben zij ook dit jaar natuurlijk uw hulp nodig.

U kunt een tasje meenemen, als u een kerkdienst bijwoont (27 juni en 4 juli) of tijdens de Open Kerk in de Gorechtkerk (woe ocht tussen 10:30-12:00u). Inleveren kan tot en met 7 juli. Maar ze begrijpen dat, terwijl u eerder gemakkelijk een tasje kon meenemen uit de kerk, u dat nu misschien (nog) niet kunt. Daarom kunt u, als u een tasje voor uw rekening wil nemen, een mailtje sturen naar de Diaconie: diaconie@gorechtkerk.nl Dan krijgt u zo’n tasje thuisbezorgd en deze wordt weer opgehaald.

In de tasjes zit een uitleg en een lijstje met voor spulletjes die u erin zou kunnen stoppen (maar ook welke spullen persé niet). Wilt u meer weten? Kijk dan op https://www.gorechtkerk.nl/diaconie en https://www.dorpskerkharen.nl/nieuws_1 .

Wilt u meedoen om kinderen deze zomer te verrassen? Neem dan dus een (of als u dat wilt, meerdere) tasje(s) mee uit de kerk of de DIRA ziet uw aanmelding voor bezorgen/afhalen graag tegemoet vóór 4 juli op: diaconie@gorechtkerk.nl