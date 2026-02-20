Advertentie: Kunst aan ’t Hof nu tickets voor early birds

Door: Sales

“Kunst aan het Hof” is een initiatief van Grietinus Harms van Collectie Harms Rolde. In de organisatie wordt hij geassisteerd door Johan & Edith Rissik van InterEvent. InterEvent is het organisatiebureau bekend van NAARDEN the Art fair in de Grote Kerk Naarden.

InterEvent is gespecialiseerd in de ontwikkeling, marketing en volledige organisatie van kwalitatief hoogwaardige beurzen en events. Sinds de oprichting in 1995 vinden diverse jaarlijks terugkerende “high-end” evenementen plaats die een landelijke bekendheid genieten.

Openingstijden

Kunst aan het Hof vindt plaats vanaf woensdag 25 tot en met zondag 29 maart 2026.

Woensdag 25 maart11:00 – 18:00 uur

Donderdag 26 maart11:00 – 18:00 uur

Vrijdag 27 maart11:00 – 18:00 uur

Zaterdag 28 maart11:00 – 18:00 uur

Zondag 29 maart11:00 – 18:00 uur

Kaartverkoop

Dagkaart: € 15,- per persoon (aan de deur)

Koop nu alvast uw entreekaarten online!

Bestellen kan eenvoudig via de Ticketshop.

Locatie: Hof van Saksen

Borgerderstraat 12

9449 PA Nooitgedacht

Parkeren

Er is ruime parkeergelegenheid op de centrale parkeerplaats P1. Er is een shuttleservice voor de bezoekers naar de Havezate toe verzorgd door onze Event partner BMW Ekris Assen.

Openbaar vervoer

Buslijn 24

Neem vanaf Station Assen lijn 24 richting Stadskanaal en stap uit bij halte Veldweg in Nooitgedacht. Vanaf de halte loopt u 50 meter terug en gaat linksaf de Veldweg op. Daarna is het nog 5 minuten rechtdoor lopen naar Hof van Saksen.



Buslijn 21

Vanaf Assen neem je buslijn 21 richting Emmen. Je stapt uit in Nooitgedacht, bij halte “Marwijksoord”. Vanaf de halte steek je de weg over en loop je de Veldweg op. Het resort is dan nog 10 minuten rechtdoor lopen.