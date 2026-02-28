Advertentie: Open Dag in de Leyhoeve 7 maart

FrankopKat in nood aan Molenweg: Goeie zaak. Vorig jaar winter helaas zelf ook met zo’n situatie te maken gehad. Helaas stelde de brandweer zich wat...
Rickop“Ik doe dit gratis omdat ik een idealist ben”: Wat een prachtig initiatief! Dit zijn acties die vaak ontbreken, en mensen zich helemaal gek stoken om het binnen behaaglijk...
willyopRubriek Old Go (historische vereniging in Haren – februari 2026: Deze jongens genoten zichtbaar half februari 1979 in Haren op een zelfgefabriceerde slee
met zo te zien een brommermotor:
https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C20e_eeuw%7C&facets%5BspatialCreation%5D%5B%5D=Groningen&query=slee+haren&coll=ddd&identifier=ddd:011018721:mpeg21:a0038&resultsidentifier=ddd:011018721:mpeg21:a0038&rowid=1
willyopFysiotherapeut met een missie: Seliza houdt ouderen op de been: @inwoner. Bedoel je Medisch Centrum Zuid?
Eerst Mellenssteeg 41a en nu Nieuwe Stationsweg 6
tel. 050-5347251, mail: haren@medischcentrum.nl
https://www.fysiotherapie-info.nl/medisch-centrum-zuid-haren
PenopFysiotherapeut met een missie: Seliza houdt ouderen op de been: @inwonervanharen zegt:
Er zit nog wel een fysiotherapeut, nl.
Kern Fysiotherapie Mellensteeg
Mellensteeg 41-A
9753HL Haren
Bron:
ihttps://kernfysiotherapie.nl/contact/
Geen reacties