Auto ramt gevel Jumbo Anjerplein

Door: Redactie

Vrijdagmiddag is een auto tegen de zijgevel van de Jumbo aan het Anjerplein gereden. Niemand raakte gewond, maar de auto moest worden weggesleept.

Na de klap werden de hulpdiensten opgetrommeld en die zijn ter plaatse geweest. De schade aan de gevel is aanzienlijk. Geluk bij een ongeluk is dat de auto tegen een pilaar kwam. Een paar meter naar links zou het voertuig door het raam de winkel zijn binnengereden. De oorzaak van het ongeval is niet bekend.

Foto’s 112 Groningen Haren de Krant Patrick Wind